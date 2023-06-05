Tayvan Körfezi'nde ABD-Çin savaş gemileri karşı karşıya

Amerikalı yetkililer Tayvan Körfezi'nde Çin savaş gemisinin Amerikan destroyerine 137 metre yaklaştığını belirtti ve bunun güvenli olmayan bir tutum olduğunu belirtti.

Amerikalı yetkililer Tayvan Körfezi'nde Çin savaş gemisinin Amerikan destroyerine 137 metre yaklaştığını belirtti ve bunun güvenli olmayan bir tutum olduğunu belirtti. Çin ise Amerika'yı bölgede kasıtlı olarak riski arttırmakla suçluyor