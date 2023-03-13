Tayvan, kayıp askerinin Çin'de olduğunu doğruladı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Kinmen vilayetine bağlı Erdan Adası'nda 9 Mart'ta nöbetteyken kaybolan askerin Çin'de olduğu bildirildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Kinmen vilayetine bağlı Erdan Adası'nda 9 Mart'ta nöbetteyken kaybolan askerin Çin'de olduğu bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ana Kara ile İlişkiler Bakanı Chiu Tai-san, adının Chen olduğu öğrenilen 26 yaşındaki sözleşmeli erin firar edip etmediğinin henüz kesinleşmediğini, buna Savunma Bakanlığının karar vereceğini belirtti.

Çinli yetkililerin, askerin kaybolduğunun tespit edilmesinden bir gün sonra, 10 Mart'ta yerini kendilerine bildirdiğini kaydeden Chiu, iade işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Chui, Tayvan ile Çin'in yasa dışı sınır geçişlerinde karşılıklı iade prosedürünü uyguladığını anlatarak, taraflar arasında acil durum ve sınır aşırı suçlarla mücadelede iletişim mekanizmalarının bulunduğunu ifade etti.

Askerin neden ortadan kaybolduğuna ilişkin henüz net bilgi bulunmadığını vurgulayan Bakan Chui, Chen'in kaçmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtti.

Tayvanlı asker, Çin'in Şiamın şehrine 5 kilometre mesafedeki Ada'da 9 Mart'ta nöbetteyken telsiz çağrılarına yanıt vermemiş ve Tayvan ordusu kayıp askeri aramak üzere operasyon başlatmıştı.