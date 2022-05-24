Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü: Abd, Çin'i Kontrol Altına Almak İçin "Taiwan Kartını" Kullanarak Ateşle Oynuyor - Haberler

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi sözcüsü Pazartesi günü, ABD'nin Çin'i kontrol altına almak için "Taiwan kartını" kullanarak ateşle oynadığı ve kendisinin yanacağı konusunda uyardı. Sözcü Zhu Fenglian, bu açıklamayı ABD Başkanı Joe Biden'in Taiwan ile ilgili son yorumlarına cevaben yaptı. Tek Çin ilkesinin Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu yineleyen Zhu, ABD'den bu ilkeyi ve üç Çin-ABD ortak bildirisini ihlal eden her türlü açıklamayı veya eylemi durdurmasını istedi.

75. Dünya Sağlık Asamblesi'nin (WHA) Genel Komitesi ve ardından da Genel Kurulu, belirli ülkeler tarafından sunulan Taiwan ile ilgili bir öneriyi reddetme kararı aldı. Zhu, bunun tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı olduğunu ve karşı çıkılamayacağını gösterdiğini söyledi. Zhu, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi otoritesinin her türlü ayrılıkçı faaliyeti ve ABD'nin desteğine güvenerek "Taiwan bağımsızlığı" arama girişimini derhal durdurması gerektiği, aksi takdirde sonunun kötü biteceği konusunda uyardı.

Xinhua / Güncel