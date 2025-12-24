Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Haberler

Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung ilinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi, Taitung il merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde ve 11,9 kilometre derinlikte kaydedildi. Can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taitung il merkezinin 10,1 kilometre kuzeyinde oluşan deprem, 11,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ilinin yanı sıra kuzeyindeki Hualian ve Pingtung illerindeki yerleşimlerde de yoğun hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

