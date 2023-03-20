Tayvan'ın eski lideri Ma, Çin'i ziyaret edecek

Tayvan'ın Tsai Ing-wen'den önceki lideri Ma Ying-jeou'nun Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

???????Ma Ying-jeou Vakfından yapılan açıklamada, eski liderin Tayvanlı bir grup öğrenci ile 27 Mart-7 Nisan'da Çin'e ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, Ma'nın Tayvan ve Çin arasındaki en büyük problemin toplumlar arasında artan husumet olduğunu düşündüğü belirtilerek, "Ana karada yaşayanlar, Tayvanlıların düşman olmadığını, genç insanların iletişimden yana olduğunu anlarlarsa savaş riski azalacaktır." ifadesine yer verildi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi de yaptığı açıklamada, Ma'nın ziyaretini olumlu karşılayarak, Pekin'in ziyaret için gereken yardımı sağlamaya hazır olduğu mesajını verdi.

Ma'nın Çin'de "Mezar Süpürme Günü" olarak da bilinen Çingming Bayramı'nda Hunan eyaletinin Şingtan şehrindeki atalarının mezarlarını ziyaret edeceği bildirildi.

Milliyetçi Partinin (Koumintag/KMT) Genel Başkanı olarak 2008-2016 döneminde Ada'nın lideri olan Ma Ying-jeou, 2016 seçimlerinde görevini Demokratik İlerici Partinin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.

ABD'ye uğrayarak temaslarda bulunmayı planlıyor

Bu arada görevdeki lider Tsai de aynı tarihlerde Orta ve Güney Amerika ülkelerine yapacağı ziyarette, ABD'ye uğrayarak temaslarda bulunmayı planlıyor.

New York'ta Hudson Enstitüsü ve California'da Ronald Reagan Kütüphanesinde düzenlenecek toplantılara katılacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.