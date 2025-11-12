Haberler

Tayvan Dışişleri Bakanı İsrail ile İyi İlişkilerin Gerekliliğini Savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-Lung, Gazze'deki katliama rağmen İsrail ile iyi ilişkiler kurmanın Tayvan'ın çıkarına olduğunu belirtti. Filistin'in 'tek Çin' ilkesini izlediğini iddia ederek, insan hakları ve ulusal çıkarlar arasında bir denge bulunması gerektiğini vurguladı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın Dışişleri Bakanı Lin Chia-Lung, Gazze'deki katliama rağmen İsrail ile iyi ilişkiler kurmanın, Ada'nın çıkarına olduğunu savundu.

Tayvan Yabancı Gazeteciler Kulübünün organize ettiği etkinlikte konuşan Bakan Lin, İsrail'in Orta Doğu ülkeleri arasında Tayvan'a destek veren tek ülke olduğuna işaret ederek, "Tayvan kendisine dost olanlarla dost olacaktır." ifadesini kullandı.

Filistin'in, "tek Çin" ilkesini izlediği için "Tayvan'a karşı kötü olduğunu" öne süren Lin, "İnsan hakları ve ulusal çıkarlar arasında hiza bulunmalı." dedi.

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) hükümeti, Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında bir sağlık merkezi kurulması için bağış yapmayı planladığı için eleştirilmişti.

Bakan Lin, konuyla ilgili sorulan soruya kesin yanıt vermekten kaçınırken, "İsrail-Hamas Savaşı" olarak nitelendirdiği Gazze'deki katliam karşısında Tayvanlı diplomatlara çatışmaya taraf olmamaları talimatı verdiklerini belirtti.

Lin, Filistin ve Gazze Şeridi de dahil tüm taraflara insani yardım yaptıklarını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir

Zeki Çelik'e dev talip! Milli yıldızımız ile takım arkadaşı olabilir
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
TFF'den bahis soruşturması için yeni açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme: 47 futbolcu hakkında karar
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Sarıyer'deki 480 milyon lira değerindeki 2 villanın usulsüz olarak 'İmamoğlu İnşaat' şirketine devredildiği iddiası

İBB iddianamesinden 2 adet villa da çıktı! Değerleri dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.