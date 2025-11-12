Tayvan Dışişleri Bakanı İsrail ile İyi İlişkilerin Gerekliliğini Savundu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın Dışişleri Bakanı Lin Chia-Lung, Gazze'deki katliama rağmen İsrail ile iyi ilişkiler kurmanın, Ada'nın çıkarına olduğunu savundu.

Tayvan Yabancı Gazeteciler Kulübünün organize ettiği etkinlikte konuşan Bakan Lin, İsrail'in Orta Doğu ülkeleri arasında Tayvan'a destek veren tek ülke olduğuna işaret ederek, "Tayvan kendisine dost olanlarla dost olacaktır." ifadesini kullandı.

Filistin'in, "tek Çin" ilkesini izlediği için "Tayvan'a karşı kötü olduğunu" öne süren Lin, "İnsan hakları ve ulusal çıkarlar arasında hiza bulunmalı." dedi.

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) hükümeti, Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında bir sağlık merkezi kurulması için bağış yapmayı planladığı için eleştirilmişti.

Bakan Lin, konuyla ilgili sorulan soruya kesin yanıt vermekten kaçınırken, "İsrail-Hamas Savaşı" olarak nitelendirdiği Gazze'deki katliam karşısında Tayvanlı diplomatlara çatışmaya taraf olmamaları talimatı verdiklerini belirtti.

Lin, Filistin ve Gazze Şeridi de dahil tüm taraflara insani yardım yaptıklarını ileri sürdü.