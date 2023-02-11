Tayvan'da Türkiye için 2 günde binlerce koli yardım toplandıYardımsever Tayvanlı "Türkiye çok yaşa" diyerek İstiklal Marşı'nı okudu

- Tayvan'da Türkiye için 2 günde binlerce koli yardım toplandı Yardımsever Tayvanlı "Türkiye çok yaşa" diyerek İstiklal Marşı'nı okudu Türkiye'yi vuran deprem felaketinin ardından Tayvan'da Türkiye depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 2 gün içinde binlerce koli yardım toplandı.

- Tayvan'da Türkiye için 2 günde binlerce koli yardım toplandı

Yardımsever Tayvanlı "Türkiye çok yaşa" diyerek İstiklal Marşı'nı okudu

TAİPEİ - Türkiye'yi vuran deprem felaketinin ardından Tayvan'da Türkiye depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 2 gün içinde binlerce koli yardım toplandı.

Taipei Türk Ticaret Ofisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar için geniş çaplı bağış kampanyası düzenledi. Çarşamba günü başlayan kampanyanın ikinci gününde depolar Tayvan'ın dört bir yanından gönderilen binlerce koliyle doldu. Tzu Chi Vakfının depolarında toplanmaya başlayan eşyalar tek tek açılarak yeniden listelendi. 200'den fazla Tzu Chi gönüllüsünün çalıştığı depo alanına yardım malzemesi getiren Tayvanlılar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Tzu Chi Vakfının Taipei bölge sorumlusu Huang Qiu-Liang Türkiye'ye yardım etmekten büyük mutluluk duyduklarını ve depremden zarar gören herkesin yanında olduklarını söyledi. Türkiye'yi 2012 yılında ziyaret ettiğini belirten Huang, Türk halkının 1999 senesinde Tayvan'da yaşanan depremde kendilerine yardım eli uzattıklarını ve başlayan bu dostluğun halen sürdüğünü ifade etti. Huang, "Türkiye'nin sesini duyduk ve bu zor günlerde yanınızdayız" dedi.

Tzu Chi Vakfında yıllardır gönüllü olarak çalışan Luo Mei-zhu, haberlerde gördükleri deprem görüntülerinden çok etkilendiklerini ve bu zor zamanda Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Luo, enkazda kızını kaybeden babanın vefat etmiş kızının elini tutarken çekilmiş fotoğrafını görünce çok üzüldüğünü dile getirerek "Aramızda belki çok uzak bir mesafe var ve sizin yanınızda olup size sarılamasak da yaptığımız bu yardımlar ile acınızı dindirmek istiyoruz"

3 yıldır Tayvan'da yaşayan Türk vatandaşı Gürkan Ergül de depodaki çalışmalara gönüllü olarak katıldı. Ergül, Tayvanlıların yapmış oldukları yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu ve bağışların toplandığı alanda büyük bir koşuşturmacanın yaşandığını söyledi. Türkiye'den kilometrelerce uzakta olduklarını ifade eden Ergül, "8 bin kilometre ötedeyiz. 8 bin kilometre ötede olmamıza rağmen güzel bir atmosfer var. Dostluğumuzu paylaşıyoruz. Güzel bir duygu. Burada yaşıyoruz. Bu karşılığı görünce mutlu oluyoruz" dedi.

"Türkiye çok yaşa"

Yardımların toplantı depoya akın eden Tayvanlılar, Türkiye'ye sevgilerini gönderdi. Depo önüne asılan Türk bayrağını tutan Tayvanlı "Türkiye çok yaşa" diyerek İstiklal Marşı'nı okudu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

15 Şubat akşamı sona erecek olan bağış kampanyasında toplanacak bütün kıyafet ve malzemeler daha sonra THY ile Türkiye'ye gönderilerek deprem bölgesine ulaştırılacak.