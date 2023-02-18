Tayvan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım faaliyetleri sürüyor

Tayvan halkının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet yardımı olarak bağışladığı malzemelerin sevkiyatı devam ediyor.

Tayvan halkının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet yardımı olarak bağışladığı malzemelerin sevkiyatı devam ediyor.

Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi Muhammed Berdibek, sosyal medyada yayımladığı videoda Tayvan'daki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Depremin ilk gününden itibaren Tayvanlıların destek ve yardım için gösterdiği yoğun ilgi karşısında duygulandıklarını ifade eden Berdibek, şu ana kadar Türkiye'ye gönderilen yardım malzemelerinin ağırlığının 120 tona ulaştığını bildirdi.

Berdibek, ilk yardım çağrısının yapılmasının ardından Tayvan'ın 130 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye sevk ettiğini belirterek, "Bunu çok hızlı şekilde seferber ettiler. Muhtemelen Türkiye'ye ilk varan kurtarma ekiplerinden biri Tayvanlılar oldu. Bunun için onlara çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtarma ekiplerinin gönderilmesinin ardından deprem yardımları için çağrı yaptıklarını kaydeden Berdibek, kısa sürede gelen yardım malzemelerinin hem Türk Ticaret Ofisi'nin hem de Türk Hava Yolları ofisinin kapasitesini aşacak düzeye ulaştığını aktardı.

Berdibek, çare olarak bir depo bulduklarını, yerel sivil toplum kuruluşu Tzu Chi Vakfının bu konuda yardımcı olduğunu belirterek, "Her gün yaklaşık 2500 gönüllünün faaliyetlerimize katıldığı 7 gün süren bir çalışma süreci başladı. Yardım faaliyeti toplamda yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığı gönüllü bir organizasyona dönüştü." ifadelerini kullandı.

Tayvan halkı tarafından gönderilen yardımların depoda kurulan masada kayıt altına alındığını, Türk hükümetinden ve afet bölgesinden gelen taleplere göre öncelikli yardım malzemelerinin sınıflandırıldığını aktaran Berdibek, "Mesela şimdi acil ihtiyaç duyulan malzemeler çadır ve battaniye olduğu için öncelikle onları göndermeye çalışıyoruz." dedi.

Berdibek, şu ana kadar gönderilen yardım malzemelerinin ağırlık olarak 120 tona ulaştığı, bundan sonra da 180 ton ağırlığında yardımın gönderilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Tzu Chi Vakfının deposundan günde ortalama 14 kamyonun yardım malzemelerini Türkiye'ye gönderilmesi için Türk Hava Yolları'na teslim ettiğini kaydeden Berdibek, "Son gönderdiğimiz kamyona koyduğumuz son parça bizim için en büyük mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.