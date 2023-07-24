Tayvan'da öğretmen iftiraya uğradığını iddia ederek hakaret davası açtı

Tayvan'da öğrencilerine sakinleştirici özelliği olan bağımlılık yapıcı şurup içirmekle suçlanan öğretmen, aklanmasının ardından çok sayıda politikacı ve uzmana iftiraya uğradığı gerekçesiyle hakaret davası açtığını açıkladı.

Tayvan'da öğrencilerine sakinleştirici özelliği olan bağımlılık yapıcı şurup içirmekle suçlanan öğretmen, aklanmasının ardından çok sayıda politikacı ve uzmana iftiraya uğradığı gerekçesiyle hakaret davası açtığını açıkladı.

Taiwan News'in haberine göre, öğretmen, aralarında meclis üyesi, siyasetçi ve uzmanların bulunduğu 6 kişi hakkında hakaret davası açtı.

Öğrencilerine, sakinleştirici özelliği olan şurup içirmekle suçlanan öğretmen, dava ettiği kişilerin, basın toplantıları, televizyon programları gibi birçok platformda "skandaldan faydalandıklarını" öne sürdü.

Bu eylemler nedeniyle sözlü tacize maruz kaldığını ve itibarının zedelendiğini ifade eden öğretmen, dava açtığı kişilerden bazılarının, kendisi ve diğer öğretmenlerin isimlerini sosyal medyada ifşa ettiğini kaydetti.

Öğretmen, suçlamalar ve ifşalar yüzünden halk ve veliler tarafından zorbalığa uğradıklarını belirterek masumiyetinin kanıtlanmasının ardından söz konusu kişilerin kendisinden özür dilemediğini söyledi.

Tayvan'ın Taipei kentinde, bir anaokulundaki öğretmenlerin, öğrencilerine, yatıştırıcı özelliği olan bağımlılık yapan fenobarbital ve benzodiazepin içeren şurup içirdikleri iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Söz konusu anaokulu hakkında 12 Haziran'da kapatma kararı verilmiş, okulun yöneticileri yaklaşık 5 bin dolar ceza ödemişti.

Soruşturma kapsamında olaya dahil olan müdür ve 5 öğretmen, tutuklanmalarının ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Dava, öğrencilerin saç örneklerinde yapılan testlerde suç teşkil edecek kanıtlara ulaşılmadığı için 12 Temmuz'da düşmüştü.