Tayvan'da Çin adına askeri istihbarat toplamak suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Tayvan'da, aralarında makara oyunu (diabolo) eğitmeni Lu Chi-hsien'in de bulunduğu ve tamamının emekli asker olduğu belirtilen 5 kişi, Çin adına askeri istihbarat toplamak üzere aktif ve emekli askerleri işe aldıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Tayvan'da, aralarında makara oyunu (diabolo) eğitmeni Lu Chi-hsien'in de bulunduğu ve tamamının emekli asker olduğu belirtilen 5 kişi, Çin adına askeri istihbarat toplamak üzere aktif ve emekli askerleri işe aldıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Taipei Bölge Savcılığı, casus grubunun lideri Lu'nun, Nisan 2022'de bir Çin istihbarat birimi tarafından işe alındığını, Tayvan'a döndükten sonra ise askeri istihbarat elde etmek için bir casus ağı kurmak üzere aktif ve emekli askeri personelleri toplama girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Adalet Bakanlığı Soruşturma Bürosu ve Yeni Taipei polisi ile ortak hareket eden savcılar, dün, 6'sı askeri tesis olmak üzere 25 yerde arama yapıldığını ve birden fazla şüphelinin Ulusal Güvenlik Yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla sorgulandığını açıkladı.

Çin adına askeri istihbarat toplamak üzere aktif ve emekli askerleri işe aldıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve tamamı emekli asker olan 5 şüphelinin, Tayvan'dan kaçmasını ve delilleri yok etmesini önlemek için soruşturma boyunca tecrit altında tutulmalarını isteyen savcıların talebi, Taipei Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcılar ayrıca, Lu'nun 2020'de "uluslararası makara oyunu yarışmalarına katılma" kisvesi altında sponsorlardan yaklaşık 194 bin dolar almak için kendisini Tayvan Diabolo Federasyonu'nun bir yöneticisi olarak tanıtmasının ardından dolandırıcılıktan suçlandığını ve mart ayında ise Yüksek Mahkeme tarafından suçlu bulduğunu ancak kaçtığını aktardı.

Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığından (MND) yapılan açıklamada, soruşturmanın, casusluk grubu hakkında çeşitli raporlar elde edilmesinin ardından başlatıldığı ve halen devam ettiği belirtildi.