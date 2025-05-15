Tayvan'da Askeri Hareketlilik Artıyor: Çin Savaş Uçakları 131 Sorti Yaptı

Tayvan'da Askeri Hareketlilik Artıyor: Çin Savaş Uçakları 131 Sorti Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan'da düzenlenen amfibi savunma tatbikatları sırasında, Çin savaş uçakları ve gemileri Ada çevresinde artan bir askeri hareketlilik sergileyerek, son 4 günde 131 sorti ve 39 devriye gerçekleştirdi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da amfibi savunma tatbikatı düzenlenen günlerde Ada çevresinde askeri hareketliliğin arttığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, son 4 günde yaptığı açıklamalarda, Çin savaş uçaklarının Ada çevresinde toplam 131 sorti yaptığını, ayrıca toplam 39 gemi devriyesinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamalarda, Çin savaş uçaklarının 90 sortide Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu ifade edildi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri Çin ordusunun nisan başında düzenlediği, Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikattan bu yana Ada çevresinde görülen en yoğun askeri hareketlilik oldu.

Tayvan ordusu, bir amfibi hücum harekatına karşı koymak üzere TOW2A füzelerinin yanı sıra karadan havaya füze sistemi Land Sword II sistemleriyle atışlar yapmış, ABD yapımı Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) ilk kez test etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Peki Türkiye dahil hangi ülke ne istiyor?

Barış masası İstanbul'da kuruldu! Peki hangi ülke ne istiyor?
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni T1 terminali açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük değişim başlıyor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.