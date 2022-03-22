Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hualien kentinin 70 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Deprem, Tayvan, Güncel, Haberler

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