Tayvan'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Tayvan'ın Hualien ili açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olarak belirlendi. Depremin derinliği 30,9 kilometre olarak kaydedildi. Henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 69,9 kilometre güneyi olan depremin, 30,9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
6,4 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ili ile güneyindeki Taitung ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel