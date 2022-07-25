Tayvan'da 4 gün sürecek Wanan hava savunma tatbikatı başladı Tayvan'da 4 gün sürmesi planlanan 45. Wanan hava savunma tatbikatı başladı. Tayvan'da 4 gün sürmesi planlanan 45. Wanan hava savunma tatbikatı başladı. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, yerel saatle 13.30'da Ada genelinde hava saldırısı sirenleriyle başlatılan tatbikata hava savunma güçleri katıldı. Tayvan'ın kuzeyinde başlayan ve 30 dakika süren tatbikatta, halktan sokakları terk edip, sığınaklara girmeleri istendi. Ada yönetimi yetkilileri, halkın bir kısmının cep telefonlarına gönderdikleri mesajda, hava savunma tatbikatının başladığı bilgisini verdi. Tayvan üst düzey askeri yetkililerinden Sun Li-fang, tatbikatla, acil durum uyarılarıyla ilgili toplum bilincinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti. Sun, böylelikle bir saldırı durumunda can kaybı ihtimalinin ve zararın azaltılabileceğini belirtti. 45. Wanan hava savunma tatbikatının yarın Tayvan'ın orta kesimlerinde, çarşamba güneyinde, perşembe de doğusunda 30'ar dakika süreyle yapılması planlanıyor. Tayvan'da her yıl düzenlenen Wanan tatbikatında, tahliyeye ilişkin kuralları ihlal edenler, 1000 ila 5 bin ABD doları para cezasına çarptırılabiliyor. AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel Tayvan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tayvan'da 4 gün sürecek Wanan hava savunma tatbikatı başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.