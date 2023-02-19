Tayvan, Çinli diplomat Vang'ın egemenlik iddiasına ilişkin sözlerini protesto etti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi'nin, Ada'nın Çin'in topraklarının parçası olduğu, tarih boyunca Çin hakimiyetinde olduğuna ilişkin sözlerini protesto ettiğini bildirdi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi'nin, Ada'nın Çin'in topraklarının parçası olduğu, tarih boyunca Çin hakimiyetinde olduğuna ilişkin sözlerini protesto ettiğini bildirdi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Anakarayla İlişkiler Konseyinden yapılan açıklamada, Çin'in Ada'daki tarihsel hakimiyeti savına dayalı egemenlik iddiasına itiraz edilerek, Pekin ve Taipei'nin, ilişkilerinde "eşit" olduğu savunuldu.

Tayvan'ın hiçbir zaman Çin Halk Cumhuriyeti'nin parçası olmadığı vurgulanan açıklamada, Vang'ın " Tayvan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığı ve olmayacağı" savına karşılık, Ada halkının "egemen bir ulus" olduğu görüşü dile getirildi.

Açıklamada "tek Çin" ilkesinin hiçbir zaman uluslararası toplumun tamamı tarafından kabul edilmediğine işaret edilerek, Çinli yetkililere " Tayvan'a yönelik baskıcı taktiklerden vazgeçme" çağrısı yapıldı.

Çin'in en üst düzey dış politika yetkilisi olan Vang, dün, Almanya'da düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'nın "Çin'in dünyadaki yeri" konulu oturumunda, Tayvan sorununun askeri bir gerilime dönüşüp dönüşmeyeceğine dair soruya verdiği yanıtta, "Tayvan, Çin topraklarının parçasıdır, hiçbir zaman ayrı bir ülke olmamıştır ve gelecekte de olmayacaktır. Tayvan sorununda statüko budur. Statükoyu değiştirmek isteyen Çin değil, Ada'daki bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlerdir." ifadesini kullanmıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasındaki iç savaştan galip çıkan Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, Taipei'de geçici hükümet kurmuştu.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

BM üyesi ülkelerin büyük bölümü Pekin hükümetini Çin'in meşru temsilcisi olarak kabul ederken, Tayvan'daki hükümeti diplomatik olarak tanıyan 14 ülke bulunuyor.