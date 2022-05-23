Tayvan, 'Çin'in olası saldırısına askeri karşılık' sözü için Biden'a teşekkür etti

Tayvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Çin'in Ada'ya saldırması durumunda askeri karşılık vereceklerine" yönelik sözleri için teşekkür etti.

Taipei'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayvan'ın savunmasına desteğini yinelemesinden dolayı Biden'a ve ABD hükümetine teşekkür edildi.

Açıklamada, Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmeyi ve güvenliği sağlamak için ABD ve Japonya gibi ülkelerle iş birliğini derinleştirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bugün Tokyo'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'in, Tayvan'ı işgal etmesi veya ele geçirmeye çalışması durumunda ABD'nin nasıl yanıt vereceğinin sorulması üzerine, Tayvan'a yönelik politikalarının hiç değişmediğini, mevcut durumda tek taraflı bir değişiklik olmamasını sağlayarak "Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı desteklemeye" kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Çin'in Tayvan'ı işgal etmesine izin vermemek için Japonya ve diğer ulusların yanında bulunduklarını belirten Biden, böyle bir şeyin olmayacağı ya da denenmeyeceği görüşünde olduğunu kaydetmişti.

Bir gazetecinin, "Açık nedenlerden dolayı Ukrayna çatışmasına askeri olarak dahil olmak istemediniz. Konu buna gelirse, Tayvan'ı savunmak için askeri olarak müdahil olmaya istekli misiniz?" sorusuna Biden, "evet" yanıtını vererek, daha önce bu yönde taahhütte bulunduklarını da sözlerine eklemişti.

Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerini kınadıklarını ve reddettiklerini belirtmişti.

Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü gibi temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ödün ve taviz vermeyeceğinin altını çizen Sözcü Vang, " Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Tayvan sorunu, tamamıyla Çin'in iç işidir, hiçbir dış müdahale kabul edilemez. ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı, 1,4 milyarlık Çinlinin iradesine karşı durmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.