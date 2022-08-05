Tayvan, Çin'e ait savaş uçakları ve gemilerin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Haberler

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Tayvan, Çin'e ait savaş uçakları ve gemilerin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Tayvan, Çin'e ait savaş uçakları ve gemilerin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde toplam 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü belirtti.

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde toplam 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçak ve gemilerden bazılarının, Tayvan Boğazı'nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen "orta çizgi"yi geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün tatbikatların ilk gününde, 22 Çin savaş uçağının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattını geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Nancy Pelosi Tayvan Güncel Haberler

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