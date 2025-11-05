Tayvan, Çin'de Hanehalkı Kaydı Olan 50 Kişinin Vatandaşlığını İptal Etti

Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan'da, Çin'de hanehalkı kaydı olduğu gerekçesiyle 50 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tayvan'ın Ana Kara İlişkileri Konseyi Başkanı Chiu Chui-cheng, düzenlediği basın toplantısında, Çin ana karasında hanehalkı kaydı olduğu tespit edilen 50 kişinin Tayvan'daki hanehalkı kayıtlarının iptal edildiğini belirtti.

Tayvan Halkının Ana Kara ile İlişkilerinin Yönetimi Yasası, Tayvan vatandaşlarının Çin ana karasında hane halkı kaydı bulunmasını yasaklıyor. Çin'de hanehalkı kaydı olanların Tayvan'daki hanehalkı kaydı iptal ediliyor. Bu kişiler, böylece "Tayvan statüsünü", yani Ada'daki hükümetin temsilcisi olduğunu savunduğu "Çin Cumhuriyeti"nin vatandaşlığını ve ona bağlı medeni hakları kaybediyor.

Tayvan hükümetinin adımı, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) lideri Lai Ching-te'nin mart ayında Pekin yönetiminin artan sızma ve etki operasyonlarına karşı alınacak tedbirlerin güvenlik stratejisinin parçası olacağını açıklamasının ardından geldi.

Tayvan'ın iç işleri ve göçmenlik otoriteleri, mart ayından itibaren Çin'de hanehalkı kaydı bulunan veya pasaport ve kimlik kartı sahibi kişilere yönelik denetimlerini artırdı.

Vatandaşların ihbarı veya kamu otoritelerinin araştırmalarında ortaya çıkan kayıtlardan öncelikle ilgili kişilerin haberdar edildiği ve açıklama yapmalarının istendiği, tatmin edici açıklama yapmayanların statülerinin idari olarak ilga edildiği belirtildi.

İhtilaflı vakalarda ise bakanlıklar arasında oluşturulan, yetkililer, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan bir heyetin karar verdiği kaydedildi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.