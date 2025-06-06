Tayvan Çevresinde Çin Askeri Faaliyetlerini Artırıyor

Tayvan Çevresinde Çin Askeri Faaliyetlerini Artırıyor
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Tayvan Savunma Bakanlığı, adanın çevresinde 38 askeri hava aracı ve 8 geminin tespit edildiğini bildirdi. Çin'in askeri baskısını artırdığı belirtiliyor.

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 38 askeri hava aracı ve 8 geminin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Tayvan Adası'nın çevresinde 38 askeri hava aracının uçuşunun gözlendiği duyuruldu.

Açıklamada, hava araçlarından 35'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 7 savaş gemisi ile 1 "resmi geminin" tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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