Üye Girişi
Haberler

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracı tespit edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiğini ve bazılarının Tayvan'ın etki alanını aştığını açıkladı. Hava araçlarının savaş gemileriyle müşterek muharebe hazırlık devriyesi yaptığı belirtildi.

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 17'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 26 askeri hava aracından 17'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Aralarında Rus yapımı Su-30 savaş uçakları ile KJ-500 tipi erken uyarı uçakları ile dronların olduğu hava araçlarının savaş gemileriyle "müşterek muharebe hazırlık devriyesi" yaptıkları aktarıldı.

Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 41 deniz mili (75,9 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 48 deniz mili (88,8 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

Lai'nin yemin töreni öncesinde askeri hareketlilik arttı

Uçuşların ve diğer askeri hareketliliğin, Ada'da ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreni öncesinde yoğunlaşması dikkati çekti.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Güneşten korunmak neden önemli? Güneş kremi kullanmazsak ne olur? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! En sevilmeyen burç hangi burç? En kötü burçlar hangileri? Kızılcık Şerbeti 61. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 3 Mayıs Yalı Çapkını 68. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! En etkili manipülasyon taktiği: Mağduru oynamak ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title