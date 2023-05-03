Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 27 hava aracı ve 7 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabaha kadar Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabaha kadar Ada çevresinde Çin'e ait 27 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, 27 hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 3 "SU-30", 4 "J-10", 2 "J-16" savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye, "Y-8 EW" tipi erken uyarı ve "Y-8 RECCE" tipi keşif uçakları ile "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" gerisine uçtuğu kaydedildi.

Uçuşların ve gemi devriyelerinin, Taipei'de Tayvan-ABD Savunma Forumu'nun düzenlediği güne denk gelmesi dikkati çekti. Foruma ABD'den 25 savunma sanayi şirketinin temsilcileri katılıyor.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.