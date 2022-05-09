Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'ın doğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tayvan'ın doğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.23'te meydana gelen ve merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 89,5 kilometre doğusu olan deprem, 27,5 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can veya mal kaybının olmadığı deprem sonrası dev dalga uyarısı yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Tayvan, Güncel, Haberler

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