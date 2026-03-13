Tayvan açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Tayvan'ın doğusundaki Hualien ili açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hualien il merkezinin 24,7 kilometre doğusu olan deprem, 15,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki deprem, Hualien'in yanı sıra Ada'nın doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de yoğun hissedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.