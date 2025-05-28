Tayvan, ABD ile Gümrük Vergisi Görüşmelerine Açık

Tayvan, ABD ile Gümrük Vergisi Görüşmelerine Açık
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Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD'den ithal ürünlere getirilecek ek gümrük vergisi hakkında müzakerelere açık olduklarını belirtti. Tayvan, ABD ile ikili ticaretini dengelemek ve ekonomik güvenliğini artırmak amacıyla daha fazla enerji, sanayi ve tarım ürünü satın almak arzusundadır.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında Ada'dan ithal ürünlere getirmeyi planladığı ek yüzde 32 gümrük vergisinden vazgeçmesi için pazarlığa açık olduğu işaretini veriyor.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Tayvan lideri Lai Ching-te, Bruce Westerman öncülüğündeki ABD Temsilciler Meclisi heyetiyle görüşmesinde ekonomik ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Lai, Tayvan'ın, ABD'den daha fazla enerji, sanayi ve tarım ürünleri ile askeri donanım satın alarak bir yanda ikili ticareti dengeye kavuştururken diğer yanda Tayvan'ın ekonomik güvenliğine katkı sağlamayı istediğini belirtti.

Tayvan'ın ayrıca ABD'de yatırımlarını artırmayı ve Başkan Donald Trump yönetiminin yeniden-sanayileşme çabalarını desteklemeyi istediğini vurgulayan Lai, Tayvan ile ABD'nin sanayi işbirliğini geliştirerek "kızıl-olmayan" tedarik zincirinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tayvan liderinin, "kızıl-olmayan" ifadesini kullanarak egemenlik ihtilafı içinde oldukları Komünist Çin'in imalat ağları dışında bir tedarik zincirinin oluşumunu önermesi dikkati çekti.

Trump, Tayvan'a yüzde 32 ek gümrük vergisi açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında çok sayıda ticaret ortağına ek gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Tayvan'a yüzde 32 ek gümrük tarifesi uygulanacağı açıklamıştı.

Washington yönetimi, müzakereler için tarife artışlarını 90 günlüğüne askıya alırken yalnızca yüzde 10'luk bir baz tarife yürürlüğe girmişti.

Küresel çip endüstrisinin en büyük üretim üssü olan, 23 milyon nüfuslu Tayvan, ABD'nin 7. büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

ABD ile Tayvan arasındaki mal ticareti hacmi 2024'te 158,6 milyar dolara ulaşırken ABD'nin Tayvan'a ihracatı 42,3 milyar dolar, Tayvan'ın ABD'ye ihracatı ise 116,3 milyar dolar oldu. İkili ticarette ABD aleyhine 73,9 milyar dolar açık meydana geldi.

Tayvan'ın son dönemde ABD'ye yatırımlarının da arttığı gözleniyor. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC) ABD'nin Arizona eyaletinde 165 milyar dolar yatırımla üretim tesisleri kuracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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