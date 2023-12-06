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Taylor Swift, Time Dergisi'nin Yılın Kişisi Seçildi

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ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin geleneksel 'Yılın Kişisi' anketinde, Taylor Swift bu yıl seçildi. Swift, kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı olarak nitelendirildi.

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl Amerikalı şarkıcı Taylor Swift seçildi.

Derginin genel yayın yönetmeni Sam Jacobs, "Yılın Kişisi" olarak derginin kapağına taşınan Taylor Swift'i "kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı olan nadir kişi" olarak nitelendirdi.

Jacobs, Swift'in "sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu bulduğunu" belirterek, "Bugün gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı böyle etkileyemez." ifadesini kullandı.

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri'nde 11 dalda aday gösterilen Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9 ödül kazanmıştı.

Time dergisi, 2017'de medya gündeminde büyük yer tutan cinsel taciz skandallarında, maruz kaldıkları istismarları dile getirerek bu konudaki "sessizliği bozan" insanları "Yılın Kişisi" seçmiş ve bu isimler arasında Taylor Swift de yer almıştı.

Dergi, 2021'de Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı 2022'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi "Yılın Kişisi" seçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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