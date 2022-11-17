Taylandlı Üst Düzey Ekonomi Danışmanı: Çin, Bölgesel ve Küresel Toparlanmanın Önde Gelen Motoru

29. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı, ilk sırasında ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir büyümenin yer aldığı bir gündemle Cuma günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayacak.

Ev sahibi ülkenin üst düzey bir ekonomi danışmanı, Çin'in hem bölgesel hem de küresel sürdürülebilir toparlanmayı yönlendirmede daha olumlu bir rol oynayacağını söyledi.

SES (Tay dili): KRİENGKRAİ THİENNUKUL, 2022 APEC Ekonomi Danışma Konseyi (ABAC) Başkanı:

"Çin'in muazzam bir ekonomik gücü var. Bu nedenle Çin, 21 (APEC) ekonomisinin bir üyesi olarak sadece bloğun değil, aynı zamanda tüm dünyanın itici gücü olmuştur. Çin, dünyanın ana motorlarından biridir. Pandemi ve yüksek enflasyon nedeniyle dünyanın ekonomik motorları zayıfladı. Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nden sonra birçok politikanın yönetiminde süreklilik olacağına inanıyorum. Çin'in ekonomik büyümesinin boyutlarını görebileceğiz ve bu daha güçlü bir genel ekonomiye giden yolun bir parçası olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)