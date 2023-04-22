Taylandlı Müslüman öğrenciler Ankara'da Büyükelçilerinin ev sahipliğinde bir araya geldi

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan Taylandlı Müslüman öğrencileri ağırladı.

Büyükelçilikte buluşan Taylandlı Müslüman öğrenciler, ülkelerindeki ramazan geleneklerini ve Türkiye serüvenlerini AA muhabirine Türkçe anlattı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sanman Loteh, Türkiye hikayesinin Diyanet bursunu kazanmasıyla, 2014'te Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde başladığını belirterek, Türkiye'de en çok halkın misafirperverliğinden etkilendiğini söyledi.

Loteh, ülkesiyle Türkiye'deki ramazan geleneklerinin farklılıklarına değinerek, "Türkiye'de insanlar nasıl üç öğünde de ekmek yiyorsa biz Taylandlılar da 3 öğünde pilav yeriz. İlk dönemlerimde özellikle sahura kolay alışamamıştım fakat Türk yemeklerine hemen uyum sağladım çünkü gerçekten lezzetliler." ifadelerini kullandı.

Tayland'da sokak yemeklerinin çok meşhur olduğunu dile getiren Loteh, Müslümanların, ramazan ayında hem yemek pişirdiğini hem de sokak yemeklerinden alarak bir arada iftar yaptığını kaydetti.

Loteh, Tayland'da camilerin önüne iftar çadırlarının da kurulduğunu, Taylandlı Müslümanların burada toplanıp oruçlarını açtığını söyleyerek, "Ayrıca, yaşadığım köyde aileler belirli bir sıra oluşturur ve kimin sırasıysa orada toplanıp sofrayı beraber hazırlayarak iftar yapar. Bu da bizim geleneklerimizden biri." dedi.

Sadece Ramazan Bayramı'nda özel olarak tükettikleri yemekten de bahseden Loteh, bir çeşit pilav sarmasının arifede hazırlanıp bayramın ilk günü yendiğini söyledi.

"O arkadaşımın annesi ben geliyorum diye hep pilav pişirirdi"

Loteh, Taylandlı bir Müslüman olarak Türkiye'de öğrenci olmanın kendisi için zorlayıcı olmadığını belirterek, "Türk insanı gerçekten çok misafirperver. Bir Türk arkadaşım beni evine davet ederdi. O arkadaşımın annesi ben geliyorum diye hep pilav pişirirdi. İnsanlar bana hep sıcakkanlı ve yakın davrandı." şeklinde konuştu.

En sevdiği yemeğin döner olduğunu ifade eden Loteh, Türkiye'ye ilk geldiğinde Erciyes Dağı'na hayran kaldığını ve her geldiğinde kayak yapmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

Ramazan ayında çocuklara özel etkinlikler

Ostim Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Abadilah Yusoh da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı bursuyla Türkiye'ye geldiğini ve Kapadokya'yı çok sevdiğini söyledi.

Henüz Tayland'dayken Türkçe öğrenmeye başladığını belirten Yusoh, Türkiye'ye ilk geldiğinde her türlü konuda yurtta beraber kaldığı Türk arkadaşlarından destek gördüğünü dile getirdi.

Yusoh, ramazan ayında birlikte sahur ve iftar yapma alışkanlığı olan Taylandlı Müslümanların, Ramazan Bayramı'nda da özellikle çocuklar için etkinlikler düzenlediğini ve bu vesileyle bir araya geldiğini aktardı.

Türkiye'de en çok farklı şehirleri gezmekten hoşlandığını söyleyen Yusoh, "Salgın döneminde Kapadokya'yı ziyaret etmiştim. Fakat Kovid-19'dan dolayı balona binemedim. Yükseklerden ne kadar güzel bir manzara oluşacağını tahmin ediyorum ve binmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi gerçekten çok sevdim"

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Nampueng Ruenrenoo da Diyanet bursuyla Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'de okuyabilmek için çok çalıştığını söyledi.

Tayland'daki bazı Müslüman ailelerin, çocuklarına Tayca'nın yanında ikinci isim olarak Arapça isim de koyduğunu belirten Ruenrenoo, kendisinin Hatice ismiyle de anıldığını belirtti.

Hatice, yaşadığı bölgedeki Taylandlı Müslümanların, ramazan ayında hazırladıkları yemekleri cami önünde kurulan çadırlara götürdüğünü ve burada birlikte iftar yaptığını kaydetti.

Kandil simitlerini çok sevdiğini dile getiren Hatice, Türkiye serüvenine ilişkin, "Burs kazanmak için çok çabaladım. Türkiye'yi gerçekten çok sevdim. En büyük hayalim Türkiye'de yüksek lisansa başlayıp hayatımı burada sürdürmek." şeklinde konuştu.

Hatice, üniversite okumak için önünde başka fırsatların da bulunduğunu ancak Türkiye'yi özel olarak seçtiğini kaydetti.

Yurtta kalan Türk arkadaşlarından fazlasıyla destek gördüğünü dile getiren Hatice, arkadaşlarının sıcakkanlı tavırları sayesinde Türkiye'ye çabuk alıştığını söyledi.