Taylandlı kadının ölümle burun buruna geldiği kaza kamerada

Turist kadının karıştığı kaza kamerada

Hatalı dönüş yapan otomobil motosikleti böyle savurdu

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosiklet karşı şeritten hatalı dönüş yapan otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kaza anı kameraya yansırken, Tayland'lı kadın başına aldığı darbeyle yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem E., Tayland'lı arkadaşı Missphetcharee Chaule ile cadde üzerinde seyir halindeyken, karşı şeritten gelen otomobilin hatalı dönüş yapmasıyla kendilerine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Tayland'lı turist, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına darbe alan Chaule, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayı sıyrıklarla atlatan Cem E. ise kontrol amaçlı ambulansta tedavi edildi.

Trafik ekipleri kontrollü şekilde trafiği sağlarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.