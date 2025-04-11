Tayland Yeni Yılı Kutlamaları Renkli Görüntülerle Başladı

AYUTTHAYA, 11 Nisan (Xinhua) -- Tayland Yeni Yılı'na sayılı günler kala Tayland'ın Ayutthaya kentinde sokaklarda kutlama yapan insanlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Tayland'da geleneksel olarak yeni yılın kutlandığı, Su Sıçratma Festivali olarak da bilinen Songkran Festivali, her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.

Festival boyunca insanlar fillerle birlikte su sıçratarak yeni yılı selamlıyor.