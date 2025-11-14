Tayland ve Kamboçya Sınırında Yeni Mayınlar Tespit Edildi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gözlemcileri, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattına yeni mayınların döşendiğini doğruladı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre Malezya, iki ülke arasındaki sınır gerilimini azaltmaya yönelik yeni barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, ASEAN gözlemcileri, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır hattına yeni mayınların döşendiğini bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, yaptığı açıklamada, ASEAN gözlemcilerinin her iki ülkede de yeni döşenmiş kara mayınlarının varlığını tespit ettiğini belirtirken, söz konusu mayınların yerleştirilmesinden hangi tarafın sorumlu olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

Tayland ve Kamboçya arasındaki güvenin ciddi şekilde zedelendiğini vurgulayan Hasan, Malezya'nın yeni barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak istediğini dile getirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Taylandlı ve Kamboçyalı liderlerle ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından her iki tarafın da barışçıl çözümü desteklediğini aktardı.

Tayland ve Kamboçya arasındaki son çatışmalar

Tayland, 11 Kasım 2025'te Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini ve Kamboçya özür dileyene kadar barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Tayland, barış anlaşması kapsamında serbest bırakılması planlanan 18 Kamboçya askerinin iadesinin süresiz erteleneceğini duyurmuştu.

Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek, sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar kesin dille reddedilmişti.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, 12 Kasım 2025'te Tayland'dan sınırdaki bir köye ateş açıldığını, ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Tayland tarafı ise Kamboçyalı askerlerin kendi topraklarına açtığı ateşe karşılık uyarı ateşi açtıklarını, yaralı veya ölü olmadığını savunmuştu.

Kamboçya, Tayland'dan ateş açılmasının ardından 13 Kasım 2025'te sınırdaki köy sakinlerini tahliye etmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.