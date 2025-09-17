Tayland ve Kamboçya Sınırında Gerilim: Olayda 10 Yaralı

Tayland'ın toprak anlaşmazlığı yaşadığı Kamboçya sınırına dikenli tel çekmesi nedeniyle Kamboçyalı siviller ve Taylandlı askerler arasında çıkan arbedede yaklaşık 10 Kamboçyalı yaralandı.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, sınırdaki Banteay Meanchey eyaletinin Ou Chrov bölgesinde Kamboçyalılar, Tayland askerlerinin sınıra dikenli tel çekmeye çalışmasını protesto etti.

Banteay Meanchey Valisi Oum Reatrey, yaptığı açıklamada, Tayland askerlerinin Kamboçyalılara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verdiğini, olayda yaklaşık 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Tayland'da yayın yapan Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, sınırdaki Khok Sung bölgesi yakınlarında Kamboçyalı sivillerin, Taylandlı yetkililere "saldırdığını" ifade etti.

Yetkililer, çıkan arbedede Kamboçyalıların dikenli tellere zarar verdiğini ve bir kısmını kaldırdığını öne sürdü.

Tayland Kraliyet Ordusunun (RTA) ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'taki hesabında yapılan paylaşımda, Kamboçyalıların olay yerinden dağılması için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı kaydedilerek, "Kamboçya, anlaşmaları ihlal etti ve düşmanlık gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 28 Temmuz'da ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kamboçya ve Tayland'dan yetkililer, 10 Eylül'de bir araya gelerek sınır çatışmalarının ardından 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına olan bağlılıklarını yinelemişti.