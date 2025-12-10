Haberler

Kamboçya'dan fırlatılan roketler, Tayland'da bir hastanenin yakınına düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkese rağmen çatışmalar sürerken, Kamboçya'dan fırlatılan roketler Tayland'daki bir hastanenin yakınına düştü. Tayland ordusu, çatışmaların ardından hastane personelini ve hastaları tahliye etti. Eğitimin aksamaması için 1000 okul kapatıldı.

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar sürerken, Kamboçya'dan fırlatılan bazı roketlerin Tayland'da bir hastanenin yakınına düştüğü belirtildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Kamboçya'dan fırlatılan roketler, Tayland'ın Surin bölgesinde bulunan Phanom Dong Rak Hastanesinin yakınına düştü.

Tayland Ordusundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabaha karşı düzenlenen saldırının ardından hastanedeki personel ile hastaların tahliye edildiği belirtildi.

Buri Ram, Surin, Si Sa Ket ve Ubon Ratchathani bölgelerinde toplam 12 noktada çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, Kamboçya'nın dün binlerce roket ateşlediği ve birçok sınır bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Tayland askerlerinin Sa Kaeo bölgesindeki Ban Nong ya Kaew'de daha önce Kamboçyalı unsurlar tarafından ele geçirilen bir alanı geri aldığına işaret edildi.

Bu arada, Eğitim Bakanı Narumon Pinyosinwat, Tayland-Kamboçya sınır hattındaki yaklaşık 1000 okulun, silahlı çatışmaların yeniden başlaması üzerine önlem amacıyla kapatıldığını bildirdi.

Acil durum öğrenim planlarının hazır olduğunu belirten Narumon, bu kapsamda çevrim içi eğitimin de devreye alınabileceğini ifade etti.

Temel Eğitim Komisyonu Ofisi (OBEC) ise tahliyeye zorlanan kişileri desteklemek amacıyla güvenli bölgelerdeki bazı okulların geçici barınak olarak belirlendiğini aktardı.

İki ülke arasında yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken 7'si Taylandlı, 7'si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title