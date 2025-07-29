Tayland ve Kamboçya Sınırında Ateşkes, Durum Sakin

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Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, ateşkesin ardından küçük çaplı çatışmalara rağmen sınırda sükunetin sağlandığını bildirdi. Çatışmaların Kamboçyalı askerlerden kaynaklanabileceğini ifade etti.

BANGKOK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, Tayland ve Kamboçya hükümetlerinin mutabık kaldığı şekilde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından küçük çaplı çatışmalar yaşanmasına karşın sınırda sükunetin sağlandığını bildirdi.

Phumtham, salı günü yaptığı açıklamada ateşkesin ardından sınır bölgelerinde çatışmaların sürdüğüne yönelik haberler hakkında yaptığı değerlendirmede bu durumun disiplinsiz Kamboçyalı askerlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Tayland tarafının orantılı bir şekilde karşılık verdiğini söyleyen Phumtham, durumun "an itibarıyla sakin" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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