Tayland ve Kamboçya, Sınır Çatışmasını Barışçıl Yolla Çözme Kararı Aldı

Tayland ve Kamboçya orduları, iki ülke arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine bölgede yaşanan kısa süreli çatışma sonrası sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Tayland Kara Kuvvetleri Komutanı General Pana Claewplodtook'un, Kamboçyalı mevkidaşı General Mao Sophan ile sınır kontrol noktasında bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, iki tarafın, askerlerini çatışmanın yaşandığı sınır hattından geri çekme konusunda anlaştığını belirten Suvaree, sınırda yaşanan gelişmelere barışçıl çözümler getirilmesi amacıyla ilerleyen haftalarda ortak komiteler kurulacağını ifade etti.

Suvaree, Claewplodtook'ın görüşmede, hayatını kaybeden Kamboçyalı asker için taziye dileklerini ilettiğini aktardı.

Kamboçya ordusu tarafından daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada, Tayland ile mevcut durumu barışçıl yollarla çözme konusunda işbirliği yapılacağı belirtilirken, Kamboçya'nın çatışmanın yaşandığı noktadan geri çekilmeyeceği ya da silahsız kalmayacağı vurgulandı.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşandığı bildirilmişti.

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılı Tayland ve Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.