Tayland ve Kamboçya Arasındaki Sınır Gerilimi Artıyor

Tayland, iki ülke arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine bölgede yaşanan kısa süreli çatışma sonrası Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurdu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland ordusu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kamboçya ile gerilimin yaşandığı sınır bölgesindeki tüm kontrol noktalarının açılıp kapatılmasının Tayland'ın sorumluluğuna geçeceği bildirilen açıklamada, Kamboçya'nın sınırdaki askeri varlığını artırdığı belirtildi.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai de konuya ilişkin açıklamasında, ülkesinin savunmasını güçlendireceklerini kaydetti.

Phumtham, Kamboçya'nın tartışmalı bölgeden asker çekilmesine yönelik talebini ise reddettiklerini ifade etti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki tarafın, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunarak "belirsizliğin giderilmesi için" meseleyi Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtmişti.

Hun Manet, Tayland bu karara karşı çıksa dahi sınır meselesi konusunda UAD'ye başvurmayı planladıklarını, sorunun daha kesin bir çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Tayland hükümeti ise UAD'nin zorunlu yargı yetkisini tanımadıklarına dikkati çekerek, sorunun mevcut ikili mekanizmalar kullanılarak çözülmesi gerektiğini belirtmişti.