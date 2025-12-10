Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalarda iki ülkede 500 binden fazla kişi yerinden oldu

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden başlayan çatışmalar devam ederken iki ülkede çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Tayland ve Kamboçya savunma bakanlıklarından, iki ülke arasında yeniden başlayan çatışmalar sonrası yerinden edilenlere ilişkin açıklama yapıldı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, Tayland'da çatışmalardan etkilenen bölgelerden yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiğini ve yaklaşık 700 okulun kapatıldığını belirtti.

Kamboçya Savunma Bakanlığı da ülkede 127 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve yüzlerce okulun kapatıldığını açıkladı.

İki ülke arasında yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken 7'si Taylandlı, 7'si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.