Tayland ve Kamboçya Arasında Sınırda Kısa Süreli Çatışma

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine, bölgede kısa süreli çatışma yaşandığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü General Winthai Suvaree, sabah saatlerinde ülkesinin Kamboçya ile sınırda çatışma meydana geldiğini açıkladı.

Kamboçya askerlerinin daha önce varılan bir anlaşmayı ihlal ederek tartışmalı sınır bölgesine girmesiyle tarafların karşılıklı ateş açtığını belirten Winthai, iki ülkenin ordu yetkililerinin telefonda görüşerek ateşkes konusunda anlaşması sonucu çatışmanın sona erdiğini kaydetti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılıyor.

İki ülke, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.