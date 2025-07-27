Tayland ve Kamboçya Arasında Sınır Çatışmaları Dördüncü Güne Girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland ve Kamboçya arasındaki silahlı çatışmalar, pazar günü itibarıyla dördüncü gününe girdi. Her iki tarafın, karşılıklı olarak ateş açtığı olaylarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 100.000'den fazla kişi tahliye edildi.

BANGKOK/PUNOM PEN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Tayland ve Kamboçya arasındaki silahlı sınır çatışmaları pazar günü itibarıyla dördüncü gününe girdi.

Tayland Ordusu Sözcü Yardımcısı Richa Suksuwanon, Kamboçya güçlerinin pazar günü erken saatlerde sivillerin yaşadığı bir ev de dahil olmak üzere Tayland topraklarına ateş açtığını söyledi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata ise pazar günü yerel saatle 02.00 ile 06.00 arasında Tayland ordusunun Preah Vihear ve Oddar Meanchey illerindeki çeşitli noktalara topçu ateşi açtığını bildirdi.

Socheata, "Güçlerimiz, toprak egemenliğimizi savunmak için aktif ve şiddetli bir şekilde karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin verilerine göre, perşembe günü başlayan çatışmalar nedeniyle her iki tarafta 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100.000'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Taraflar, birbirlerini uluslararası hukuku ihlal etmek ve ilk ateşi açmakla suçluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakanlıktan kaçak 'Labubu' operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Bakanlıktan kaçak "Labubu" operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşumuz da alevlerle savaşıyor! Dumanlar Edirne'ye ulaştı

Komşumuz da alevlerle savaşıyor! Dumanlar Edirne'ye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.