Haberler

Tayland: Kamboçya ile Ateşkesin Detaylarını 24 Aralık'ta Görüşeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Kamboçya ile ateşkes görüşmelerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı. İlgili detaylar için 24 Aralık'taki toplantıda ele alınacak.

KUALA LUMPUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Kamboçya ile ateşkes görüşmelerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ateşkese ilişkin daha fazla ayrıntının 24 Aralık'ta düzenlenecek bir sonraki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Sihasak devam eden çatışmaları ele almak amacıyla pazartesi günü düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı'nın ardından yapılan basın toplantısında konuştu. İlgili konuları ikili kanallar aracılığıyla ele almayı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Sihasak, ateşkesle ilgili görüşmelerin Genel Sınır Komitesi çerçevesinde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Tayland-Kamboçya çatışmasını ele almak üzere düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı, bölgesel grubun gerilimin azaltılmasını teşvik etme çabaları kapsamında pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü
title