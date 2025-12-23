Tayland: Kamboçya ile Ateşkesin Detaylarını 24 Aralık'ta Görüşeceğiz

KUALA LUMPUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Kamboçya ile ateşkes görüşmelerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ateşkese ilişkin daha fazla ayrıntının 24 Aralık'ta düzenlenecek bir sonraki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Sihasak devam eden çatışmaları ele almak amacıyla pazartesi günü düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı'nın ardından yapılan basın toplantısında konuştu. İlgili konuları ikili kanallar aracılığıyla ele almayı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Sihasak, ateşkesle ilgili görüşmelerin Genel Sınır Komitesi çerçevesinde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Tayland-Kamboçya çatışmasını ele almak üzere düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı, bölgesel grubun gerilimin azaltılmasını teşvik etme çabaları kapsamında pazartesi günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi.