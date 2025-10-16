Haberler

Tayland ve Güney Kore Liderlerinden Dolandırıcılık ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Üzerine Telefon Görüşmesi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, insan kaçakçılığı ve dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadeleye yönelik iki ülke ilişkilerini ele aldı. Ayrıca, ticaret hacminin artırılması hedeflendi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bangkok merkezli Thai Enquirer'in haberine göre, Anutin ile Lee'nin görüşmesinde, Kamboçya'da Güney Kore vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele ile iki ülke ilişkileri ele alındı.

Başbakan Anutin, Kamboçya'da hayatını kaybeden Güney Kore vatandaşları için Lee'ye taziyelerini iletti.

Anutin, Tayland ile Kamboçya arasında süren sınır anlaşmazlıklarına ilişkin müzakerelerde, dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı faaliyetlerine karşı daha kararlı adımlar atılmasının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğuna işaret ederek, ülkesinin Güney Koreli mağdurlara yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Lee ise Myanmar'da dolandırıcılığa uğrayan Güney Korelilere Tayland'ın geçmişte sağladığı destek için teşekkür ederek, bölgesel işbirliğinin dolandırıcılık ve insan kaçakçılığıyla mücadelede hayati önem taşıdığını ifade etti.

Liderler, vatandaşların korunması ve bu tür suçların önlenmesi amacıyla ülkeler arasında yakın koordinasyon ve sürekli işbirliği gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede liderler, Tayland ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
