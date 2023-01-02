Tayland Uzun Süredir Çinli Turistlerin Dönüşünü Bekliyor

Turizme bağımlı ülkelerden biri olarak Tayland, Çin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı uluslararası uçuşlardaki sınırlamaları gevşetme duyurusunun ardından Çinli turistlerin geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Turizme bağımlı ülkelerden biri olarak Tayland, Çin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı uluslararası uçuşlardaki sınırlamaları gevşetme duyurusunun ardından Çinli turistlerin geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor.

Tayland Turizm ve Spor Bakanı Phiphat Ratchakitprakarn, Çin'in seyahat kısıtlamalarını kaldırma kararının Tayland'ın uzun süredir beklediği bir iyi haber olduğunu söyledi.

SES 1 (Tayca): PHIPHAT RATCHAKITPRAKARN, Tayland Turizm ve Spor Bakanı:

"Tayland, Çinli turistler dahil dünyanın dört bir yanından turistler için gözde bir turizm ülkesi. Tayland halkı Çinli turistlerin geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor."

Bakan; turizm, sağlık ve ulaştırma gibi ilgili tüm bakanlıkların Çinli ziyaretçilerde yakında yaşanacak artış için gerekli koordinasyonu yaparak hazırlanmalarının beklendiğini söyledi.

Bakan ayrıca, 2023 için konulan hedefin Tayland'da 20 milyon turisti ağırlamak olduğunu ve Çin'in Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararının ardından bu hedefin 25 milyona çıkarıldığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.(XHTV)