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Tayland Turizmi Toparlanıyor

Tayland Turizmi Toparlanıyor

BANGKOK, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tayland 2022'nin ilk yarısında 2 milyondan fazla turist ağırladı.

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BANGKOK, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tayland 2022'nin ilk yarısında 2 milyondan fazla turist ağırladı. Turizm ve Spor Bakanlığı'nın tahminlerine göre bu yıl turist sayısının 9 milyonu bulması bekleniyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta turistler Büyük Saray'ın manzaralı bir noktasında, muhafız alayının devriye yürüyüşünü seyrediyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Wat Pho tapınağında turistler görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Wat Pho tapınağında turistler görülüyor, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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