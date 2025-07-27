Tayland, Trump'ın Ateşkes Çağrısına Olumlu Yaklaştı

BANGKOK, 27 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayland- Kamboçya sınırındaki çatışmalar nedeniyle yaptığı ateşkes çağrısına prensipte olumlu yaklaştıklarını ancak Kamboçya'nın bu konudaki samimiyetini görmek istediklerini duyurdu.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamaya göre, Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, iki ülke arasında derhal ateşkes sağlanması yönünde çağrıda bulunan Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Phumtham, görüşmede "Ateşkesi prensip olarak kabul ediyoruz ancak Kamboçya'nın bu konuda samimiyetini görmek istiyoruz" dedi.

Phumtham ayrıca Trump'tan Kamboçya'ya, "ülkesinin ateşkes ve çatışmanın kalıcı, barışçıl çözümü için gerekli önlem ve prosedürleri belirlemek amacıyla en kısa sürede ikili diyalog başlatmak istediğini" iletmesini istedi.

Kamboçya ve Tayland sınır bölgelerinde perşembe günü başlayan çatışmalarda, her iki taraf da birbirlerini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçluyor.