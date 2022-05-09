Son dakika gündem: Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu

Son dakika haber: Tayland'ın batı şehri Kanchanaburi'de ulusal bir ormanda 5 vahşi fil bir çukurun içerisinde ölü olarak bulundu.

Tayland'ın batı şehri Kanchanaburi'de ulusal bir ormanda 5 vahşi fil bir çukurun içerisinde ölü olarak bulundu.

Tayland'ın ormanlık alanları ve fil popülasyonu ile meşhur batı kenti Kanchanaburi'de ulusal bir parkta 5 fil ölü olarak bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğraf üzerine Tayland polisi harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 10 metre genişlikte ve içi su dolu bir çukurda 5 adet fil cesedi buldu.

Yapılan ilk incelemelere göre fillerin ikisinin yavru olduğu ve beş filin düştükleri çukurdan çıkamayarak öldükleri belirtildi. Bölgede inceleme başlatan park yetkilileri, çukurun çevrede yer alan maden ocaklarının çalışmalarından kaynaklı bir toprak kayması sonucu oluşmuş olabileceğini bildirdi.

(Kaan Çolak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title