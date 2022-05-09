Son dakika gündem: Tayland ormanlarında 5 ölü fil bulundu

Tayland'ın batı şehri Kanchanaburi'de ulusal bir ormanda 5 vahşi fil bir çukurun içerisinde ölü olarak bulundu.

Tayland'ın ormanlık alanları ve fil popülasyonu ile meşhur batı kenti Kanchanaburi'de ulusal bir parkta 5 fil ölü olarak bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fotoğraf üzerine Tayland polisi harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 10 metre genişlikte ve içi su dolu bir çukurda 5 adet fil cesedi buldu.

Yapılan ilk incelemelere göre fillerin ikisinin yavru olduğu ve beş filin düştükleri çukurdan çıkamayarak öldükleri belirtildi. Bölgede inceleme başlatan park yetkilileri, çukurun çevrede yer alan maden ocaklarının çalışmalarından kaynaklı bir toprak kayması sonucu oluşmuş olabileceğini bildirdi.

(Kaan Çolak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel