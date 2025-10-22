Tayland Maliye Bakan Yardımcısı İstifa Etti

Tayland Maliye Bakan Yardımcısı Vorapak Tanyawong, hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarının ardından istifa etti.

Bangkok Post'un haberine göre Bakan Yardımcısı Vorapak, Kamboçya başta olmak üzere Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkelerde dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu iddiaların ardından istifasını sunduğunu duyuran Vorapak, hükümet tarafından istifaya zorlanmadığını da belirtti.

Öte yandan, Vorapak, söz konusu iddiaları reddettiğini ve bunları yayan kişiler hakkında şikayette bulunacağının altını çizerek, "Bankacılık ve finans konusunda 30 yılı aşkın bir tecrübem var. Hiçbir zaman siyasi güç peşinde koşmadım, tek amacım ülkeme hizmet etmekti." ifadesini kullandı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, dün Vorapak'ın iddialar hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamış ve hükümet yetkilisinin "dolandırıcılık faaliyetine karıştığı saptanırsa hakkında kanuni işlem yapılacağını" kaydetmişti.

Vorapak ve iddialar

Yerel basına göre, Vorapak, Kamboçya merkezli uluslararası dolandırıcılık örgütü "Prince Group" ile bağlantılı olduğuna inanılan 7 Taylandlı politikacı arasında gösterilmişti.

Bangkok hükümetinin, Kamboçya, Laos ve Myanmar dahil Güney Asya ülkelerinde endüstriyel ölçekteki çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerini engelleme konusunda zorlandığı kaydediliyor.

Söz konusu ülkelerin Tayland ve Çin sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşen faaliyetlerde suç çeteleri, mağdurları, sosyal medya ve çeşitli uygulamalar üzerinden dolandırmaya çalışıyor.