Tayland ordusu: Kamboçya, ateşkesi ihlal ederek sınır bölgelerinde 250'den fazla İHA uçurdu

Tayland ordusu, Kamboçya'nın, ülkenin sınır bölgelerinde 250'den fazla insansız hava aracı (İHA) uçurduğunu belirterek, Kamboçya'yı 27 Aralık'ta varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA) Sözcüsü Winthai Suvaree, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Suvaree, dün gece Kamboçya tarafından havalanan 250'den fazla İHA'nın Tayland'ın hava sahasına girdiğini aktararak, bu eylemlerin "provokasyon niteliği taşıdığını" savundu.

Bu durumun gerginliği azaltmaya yönelik önlemlere ters düştüğünü ifade eden Suvaree, Kamboçya'nın 27 Aralık'ta Genel Sınır Komitesi (GBC) kapsamında imzalanan "Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini ileri sürdü.

Suvaree, gelişmelerin seyrine göre daha önce yakalanan 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılmasına ilişkin kararı yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini kaydetti.

Kamboçya tarafından ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tarafların 27 Aralık'ta imzaladığı "Ortak Bildiri" kapsamında iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirilmişti.