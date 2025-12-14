Tayland Ordusu: Kamboçya'nın Mühimmat Depolarını ve Hava Savunma Sistemlerini Vurduk

BANGKOK, 14 Aralık (Xinhua) -- Tayland 1. Ordu Bölge Komutanlığı cumartesi günü iki Kamboçya askeri hedefine yönelik hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda Kamboçya'ya ait silah ve mühimmat depoları ile hava savunma ve iletişim sistemlerinin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, yerel saatle 16.09'da gerçekleştirilen saldırının Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri ile koordinasyon içinde yapıldığı belirtildi.

Tayland Kraliyet Donanması Sözcüsü ise donanma filolarının sabahın erken saatlerinde Tayland Körfezi'nde bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonun, Koh Kong eyaleti çevresinde Kamboçya'nın askeri kapasitesini zayıflatmayı ve kontrol altına almayı, ayrıca Tayland Körfezi kıyısında sivil can ve mal güvenliğini korumayı amaçladığı bildirildi.

Ayrıca, Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü ile bir sağlık yetkilisi, Tayland-Kamboçya sınırındaki duruma ilişkin düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasında yaşanan son çatışmalarda 15 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini, 270'ten fazlasının ise yaralandığını açıkladı.

Cumartesi sabahı itibarıyla 260.000'den fazla Taylandlı sivil barınma merkezlerine sığındı ve 7 sivil yaşamını yitirdi.