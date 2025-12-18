Tayland: Kamboçya'yla Sınır Çatışmalarında 19 Asker ve 19 Sivil Hayatını Kaybetti

BANGKOK, 18 Aralık (Xinhua) -- Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, Kamboçya ile yaşanan son çatışmalarda en az 19 askerin ve 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 270.000'den fazla kişinin de yerinden edildiğini söyledi.

Kongsiri, çarşamba günü yaptığı açıklamada Kamboçya tarafının sınır bölgelerinden ağır silahlı saldırıların salı gecesinden çarşamba sabahına kadar sürdürdüğünü ve Tayland'ın buna karşılık vermek zorunda kaldığını belirtti.

Tayland ordusu salı günü yaptığı açıklamada bazı bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının derhal geçerli olmak üzere kaldırılacağını duyurmuştu.