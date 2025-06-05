Tayland, Kamboçya'nın UAD Başvurusu Kararına Tepki Gösterdi

Tayland, Kamboçya'nın UAD Başvurusu Kararına Tepki Gösterdi
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Tayland hükümeti, Kamboçya'nın sınır gerilimini Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıma niyetine karşı çıkarak, mevcut ikili mekanizmaların kullanılması gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki tarihsel toprak anlaşmazlığı ve 28 Mayıs'ta yaşanan çatışma sonrası tarafların barışçıl çözüm konusundaki mutabakatı hatırlatıldı.

Tayland, Kamboçya'nın iki ülke arasındaki sınır gerilimini Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıma niyetine karşılık sorunun aralarındaki mevcut ikili mekanizmalar kullanılarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Tayland hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in iki ülke arasındaki sınır gerilimini UAD'ye taşımaya yönelik ifadelerine yanıt verildi.

Açıklamada, sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta yaşanan çatışmanın ardından iki ülkenin, sorunların çözümüne ilişkin aralarında halihazırda var olan ikili mekanizmaları kullanma konusunda anlaşmaya vardığı hatırlatıldı.

Tayland'ın 1960'tan bu yana UAD'nin zorunlu yargı yetkisini tanımadığına dikkati çekilen açıklamada, "Tayland ve Kamboçya arasında bu konuların ele alınmasına yönelik ikili mekanizmalar halihazırda mevcuttur ve en başından itibaren bunda mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, meseleyi çözüme kavuşturmaya odaklanmanın asıl önem arz eden nokta olduğu vurgulanarak tarafların "olayı büyüterek daha da karmaşık hale getirmekten kaçınması" gerektiği kaydedildi.

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, iki tarafın, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kalmasına rağmen gerilimin henüz sona ermediğini savunarak "belirsizliğin giderilmesi için" meseleyi UAD'ye taşıma konusunda kararlı olduklarını belirtmişti.

Hun Manet, Tayland bu karara karşı çıksa dahi sınır meselesi konusunda UAD'ye başvurmayı planladıklarını, sorunun daha kesin bir çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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