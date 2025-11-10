Haberler

Tayland, Kamboçya ile Barış Anlaşmasını Askıya Aldı

Güncelleme:
Tayland, Kamboçya ile varılan barış anlaşması kapsamındaki tüm adımları durdurma kararı aldı. Bu, sınırda meydana gelen mayın patlaması sonrası ulusal güvenlik tehditlerine karşı önlem olarak açıklandı.

Tayland Kraliyet Ordusu, Kamboçya sınırında devriye gezen askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini, başka bir askerin ise patlamanın etkisiyle göğsünde sıkışma hissettiğini ve iki askerin de hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Olayın ardından Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle barış anlaşmasının uygulanmasını askıya aldı.

Charnvirakul, anlaşma kapsamındaki uygulamaların Tayland'ın talepleri karşılanana kadar durdurulacağını söyledi.

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit, mayının eski mi yoksa yeni mi döşendiğinin araştırıldığını ifade etti.

Bakan, ayrıca bu hafta serbest bırakılması planlanan Kamboçya askerlerinin salınmasını da ertelediklerini açıkladı.

Barış anlaşması kapsamında Tayland'ın 18 Kamboçya askerini serbest bırakması ve her iki tarafın da sınır bölgesinden ağır silahlar ile mayınları kaldırması gerekiyordu.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
